Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagabend mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 1.199,30 USD.

Die Netflix-Aktie musste um 20:04 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 1.199,30 USD. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.197,71 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.205,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 252.097 Stück.

Bei 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 10,56 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 677,88 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 43,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 17.07.2025. Das EPS lag bei 7,19 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

