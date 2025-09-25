Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Netflix-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 1.207,45 USD.

Mit einem Kurs von 1.207,45 USD zeigte sich die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 1.210,38 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 1.200,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.205,42 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.097 Stück gehandelt.

Bei 1.340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 677,88 USD ab. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 78,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.253,33 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,19 USD gegenüber 4,88 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 20.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

