Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 1.199,50 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 1.199,50 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 1.192,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1.202,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 91.385 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 11,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 677,88 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.253,33 USD aus.

Netflix ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,53 Mrd. USD eingefahren.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 20.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,29 USD je Netflix-Aktie.

