Aktienkurs aktuell

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochabend mit Kursabschlägen

24.09.25 20:24 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 1.197,35 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:05 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 1.197,35 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 1.194,42 USD. Bei 1.218,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 380.627 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.340,93 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 11,99 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 677,88 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 43,38 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 26,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

