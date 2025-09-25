Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tritt am Abend auf der Stelle

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Die Netflix-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1.208,41 USD.

Die Netflix-Aktie bewegte sich um 20:05 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 1.208,41 USD. Die Netflix-Aktie legte bis auf 1.213,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1.200,00 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.205,42 USD. Bisher wurden heute 254.341 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.340,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. 10,97 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 677,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 78,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.253,33 USD angegeben.

Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 20.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 26,29 USD je Aktie aus.

