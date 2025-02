Neue Dividendenpolitik

BASF will in diesem Jahr den operativen Gewinn verbessern.

Der Chemieriese kündigte bei Veröffentlichung der vollständigen Bilanz für 2024 an, den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) auf 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro von zuletzt 7,86 Milliarden Euro zu steigern. Alle Segmente mit Ausnahme von Chemicals würden voraussichtlich zum Ergebnisanstieg beitragen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Analysten hatten in einem von BASF zusammengestellten Konsens mit einer Prognose von 8,4 Milliarden Euro kalkuliert.

Die Aktionäre sollen für 2024 entsprechend der neuen Dividendenpolitik nur die neue Mindestausschüttung von 2,25 Euro je Aktie erhalten. Für das Vorjahr waren noch 3,40 Euro ausgeschüttet worden. Der neue Vorstandschef Markus Kamieth hat den bisherigen Automatismus einer fortgesetzt steigenden Dividende gestoppt, als er im September ein umfassendes Sparprogramm verkündete.

Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatte der Chemieriese bereits vor fünf Wochen veröffentlicht. Demnach sank der Umsatz 2024 um 5,3 Prozent auf 65,3 Milliarden Euro. Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter belief sich auf 1,3 (Vorjahr: 0,225) Milliarden Euro. Dazu trug ein um 800 Millionen Euro höheres Beteiligungsergebnis bei, wie BASF erklärte.

1 Mrd. Euro jährliche Kosten mit Sparprogrammen reduziert

BASF hat im Rahmen seiner beiden laufenden Sparprogramme bis zum Jahresende dauerhafte jährliche Kosteneinsparungen von insgesamt rund 1 Milliarde Euro erreicht. Das sind rund 200 Millionen Euro mehr als per Ende September. "Wir sind auf gutem Weg, die angestrebten jährlichen Einsparungen von 2,1 Milliarden Euro bis Ende 2026 zu erreichen", bestätigte Finanzvorstand Dirk Elvermann. Rund 100 Millionen Euro der Einsparsumme erbrachte dabei das im Februar 2024 angekündigte Kosteneinsparprogramm für Ludwigshafen.

Bis Ende September fielen für die Umsetzung der Programme in Summe Einmalkosten in Höhe von rund 900 Millionen Euro an, das ist in etwa die Hälfte der insgesamt kalkulierten Aufwendungen. Bis zum Ende dieses Jahres will BASF die dauerhaften jährlichen Einsparungen auf 1,5 Milliarden Euro nach oben treiben, wie aus einer Präsentation hervorgeht.

DOW JONES