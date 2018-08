Das neue iPhone von Apple im Video geleaked

Auf mehreren Youtube -Kanälen von unterschiedlichen Betreibern tauchten unabhängig voneinander verschiedene Hands-on-Videos auf, in denen Dummys der neuen Apple iPhone-Generation zu sehen sind. Dummys sind Attrappen der echten Geräte, die Hersteller produzieren, um beispielsweise den Erzeugern von Zubehörartikeln Anhaltspunkte zu geben, wie das Äußere und das Design von neuen Geräten aussehen wird. Die Äußerlichkeiten von Dummys sind also ziemlich ähnlich derer, die die wirklichen Geräte später bekommen werden - auch wenn es ab und an noch zu kleinen Änderungen des Designs kommen kann. Ein funktionierendes Innenleben haben Dummys aber nicht.

iPhone X Plus mit 6,5 Zoll

Ein Video, das die iPhone-Modelle zeigt, stammt von Video-Blogger Marques Brownlee. Die Modelle, die er besitzt, kommen von der gleichen Quelle wie im vorherigen Jahr, als sich so gut wie alles an den Modellen Sichtbare bewahrheitet hat. Besonders ist dieses Jahr aber, dass es nicht nur ein neues iPhone-Modell gibt, sondern gleich drei.

Eines davon ist die zweite Generation des iPhone X. Äußerlich hat sich hier so gut wie nichts zum Vorgängermodell geändert, es hat weiterhin einen Bildschirm von 5,8 Zoll. Allerdings vermutet Brownlee, dass der Nachfolger des bisher teuersten iPhone-Modells in den Farben Schwarz, Weiß und Gold daherkommen könnte.

Das Plus-Modell des iPhone X hat, wenn sich die Dummys als echt herausstellen sollten, eine Bildschirmgröße von 6,5 Zoll. Trotz der großen Bildschirmdiagonale ist es aber an sich nicht größer als das iPhone 8 Plus. Dies ist dem randlosen Display zu verdanken, das nun alle Modelle bekommen. Vom Können her soll das iPhone X Plus gleichauf mit der zweiten Generation des iPhone X sein.

Günstiges iPhone-X-Einsteigermodell

Das Modell, das wohl am euphorischsten erwartet und jetzt schon als der neue Verkaufsschlager von Apple gehandelt wird, ist momentan noch namenlos. Der iKonzern hat bisher noch nicht durchsickern lassen, wie das günstige iPhone-X-Einsteigermodell heißen wird. Eins ist jedoch sicher: Mit dem bezahlbaren iPhone X sinkt die Preissparte von über 1.000 Euro, die das Jubiläumsmodell von Apple eigentlich kostet. Brownlee vermutet, dass der Preis für das "Low-Budget-Modell" zwischen 200 und 300 Euro unter dem Preis des "normalen" iPhone X liegen wird. Das günstige iPhone X wäre dann wahrscheinlich im Preisbereich zwischen 700 und 800 Euro angesiedelt, was für viele Apple-Fans sicher attraktiv sein könnte.

Dieses Fabrikat soll eine Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll haben, allerdings mit LCD- statt OLED-Technologie. Zwar seien LCD- prinzipiell schlechter als OLED-Bildschirme, doch Brownlee betont in seinem Hands-on-Video, dass Apples Bildschirmtechnologien so weit ausgereift sind, dass hier LCD-Displays nicht im Entferntesten als schlecht betitelt werden könnten.

Aussehen weniger hochwertig als das der teureren Modelle

Was das günstige neue iPhone-Modell ebenfalls von den anderen unterscheiden soll, ist die Kamera. An den Dummys ist deutlich zu erkennen, dass das Gerät nur über eine Kamera verfügt, anstatt über eine Dualkamera wie die anderen Modelle. Außerdem ist der Rahmen etwas dicker als bei den hochpreisigeren Fabrikaten. Brownlee vermutet, dass Apples Absicht dahinter ist, die günstigeren Modelle auch weniger hochwertig aussehen zu lassen, um vielleicht doch noch mehr Kunden vom Kauf der teureren Geräte zu überzeugen.

Was alle drei neuen Modelle gemeinsam haben, ist vermutlich der Entsperrmechanismus über die FaceID. Denn keines der Dummys weist einen Homebutton auf. Auch ist der Blitz weiterhin nicht in die Kamera an sich integriert, sondern außerhalb angeordnet.

Aufgrund dessen, dass so gut wie identische Dummys in Videos von verschiedenen Youtubern aufgetaucht sind, liegt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um echte Attrappen der neuen Apple-Geräte handelt. Der Konzern selbst kommentiert Leaks nicht. Aber lange ist es ja nicht mehr hin: Schon im September könnten Apple-Fans alle Details über die heiß ersehnten neuen iPhone-Modelle erfahren.

