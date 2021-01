Fusion von PSA & FCA: Neuer Autokonzern Stellantis geht offiziell an den Start

Die neue Gruppe heißt Stellantis und hat große Standbeine in Europa und Nordamerika. Sie führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot , Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo . Beschäftigt werden rund 400.000 Menschen.

Größere Ereignisse zum Start des Autogiganten am Wochenende sind dem Vernehmen nach nicht geplant. Am Montag soll dann die Stellantis-Aktie erstmals an den Börsen in Mailand und Paris gehandelt werden. Vorstandschef ist der 62-jährige Carlos Tavares, der schon beim Opel-Mutterkonzern PSA an der Spitze stand.

