News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Mittwochabend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von News. Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 26,70 USD.

Die News-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 26,70 USD. Das bisherige Tagestief markierte News-Aktie bei 26,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 26,71 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 394.272 News-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 31,61 USD. Gewinne von 18,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (23,38 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 12,42 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.

Am 06.11.2025 äußerte sich News zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei News noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte News am 11.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,02 USD je Aktie belaufen.

