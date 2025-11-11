News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Dienstagabend nahe Vortagesschluss
Die Aktie von News zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Die News-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,80 USD an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Kaum Ausschläge verzeichnete die News-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 26,80 USD. Bei 27,05 USD erreichte die News-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 26,64 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 425.150 News-Aktien.
Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 15,22 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 23,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,205 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 06.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,58 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,14 Mrd. USD.
Am 11.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,02 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur News-Aktie
Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter
S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News
Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf News
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu News Corp LLC
Analysen zu News Corp LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen