News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von News zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Die News-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,80 USD an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die News-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 26,80 USD. Bei 27,05 USD erreichte die News-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 26,64 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 425.150 News-Aktien.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 15,22 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 23,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,205 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 06.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,58 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,14 Mrd. USD.

Am 11.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,02 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug