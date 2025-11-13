DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Aktie im Fokus

News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagabend im Minusbereich

13.11.25 20:23 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagabend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von News. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 26,43 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
22,40 EUR -0,60 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 26,43 USD. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,40 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,57 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 595.110 News-Aktien.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Derzeit notiert die News-Aktie damit 16,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 11,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für News-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,205 USD belaufen.

Am 06.11.2025 hat News die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,80 Prozent auf 2,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte News 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte News am 11.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,02 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu News Corp LLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu News Corp LLC

DatumRatingAnalyst
