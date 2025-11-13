DAX24.048 -1,4%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.008 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,19 +0,8%Gold4.207 +0,3%
News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

13.11.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von News. Zuletzt fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,75 USD ab.

Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 26,75 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte News-Aktie bei 26,57 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 109.362 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,61 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. 18,17 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

News gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 11.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,02 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

