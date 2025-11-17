News Aktie News: S&P 500 Aktie News verbilligt sich am Montagnachmittag

News im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 25,99 USD.

Das Papier von News befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 25,99 USD ab. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,90 USD nach. Bei 26,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 73.777 News-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 23,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,04 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem News seine Aktionäre 2025 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,205 USD je Aktie ausschütten.

News ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat News 2,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden.

News wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,02 USD fest.

