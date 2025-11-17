News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Abend schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von News gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 25,67 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 25,67 USD. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,65 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,09 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 408.995 News-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Bei 23,38 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 8,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Am 06.11.2025 hat News die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,20 USD. Im letzten Jahr hatte News einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,14 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,02 USD je News-Aktie.

