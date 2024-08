Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 76,40 USD. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,41 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,25 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 377.231 Nike-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,39 USD an. 61,51 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2024 bei 70,91 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 7,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,49 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,56 USD je Nike-Aktie aus.

Nike gewährte am 27.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,62 Mrd. USD – eine Minderung von 1,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,81 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Nike am 24.09.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2025 3,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

