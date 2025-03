Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 73,57 USD.

Das Papier von Nike legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 73,57 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,62 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 448.924 Nike-Aktien.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 101,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 27,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.02.2025 (68,62 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 6,73 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,47 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,75 USD.

Am 19.12.2024 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 12,38 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,39 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.06.2025 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

