Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 59,63 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der New York-Sitzung um 2,8 Prozent auf 59,63 USD ab. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 59,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,75 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 455.792 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,04 USD erreichte der Titel am 25.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,41 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 52,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 12,33 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,51 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 78,33 USD.

Nike gewährte am 20.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,29 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,44 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.06.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

