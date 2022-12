Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger decken sich am Nachmittag mit Nike ein

Um 04:22 Uhr sprang die Nike-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 16,2 Prozent auf 111,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 112,24 EUR. Mit einem Wert von 109,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 16.010 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 83,76 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 128,50 USD je Nike-Aktie aus.

Am 29.09.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 12.687,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.248,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nike am 23.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,03 USD je Aktie belaufen.

