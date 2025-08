NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 4,80 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 4,80 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,75 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,90 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.732.327 NIO-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

NIO ließ sich am 03.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,98 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte NIO am 04.09.2025 präsentieren.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,692 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

