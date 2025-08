NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NIO. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Das Papier von NIO legte um 15:51 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 4,61 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 4,67 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.309.423 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 65,91 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,03 USD am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

NIO ließ sich am 03.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,65 Mrd. USD gegenüber 1,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.09.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,731 CNY je NIO-Aktie.

