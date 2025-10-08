NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Mittwochabend freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von NIO. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,9 Prozent auf 7,79 USD.
Um 20:08 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 7,79 USD nach oben. Bei 7,80 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 7,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 9.059.765 NIO-Aktien.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 2,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,03 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 157,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 02.09.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY ausweisen wird.
