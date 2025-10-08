NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 7,66 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 7,66 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 7,78 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,60 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.338.595 Stück gehandelt.
Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,57 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 60,51 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 02.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden
Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal
NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu NIO
Analysen zu NIO
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen