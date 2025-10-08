NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 7,66 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 7,66 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 7,78 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,60 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.338.595 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,57 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 60,51 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 02.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY ausweisen wird.

