Aktienkurs aktuell

NIO Aktie News: NIO am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

07.10.25 20:29 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 7,50 USD.

Das Papier von NIO befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 7,50 USD ab. Die NIO-Aktie sank bis auf 7,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 5.117.521 NIO-Aktien.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,87 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 59,64 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 02.09.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,63 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,41 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,062 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

