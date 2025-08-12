DAX24.212 +0,8%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,82 +1,5%Dow44.691 +0,5%Nas21.720 +0,2%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1717 +0,4%Öl65,77 -0,5%Gold3.364 +0,5%
NIO Aktie News: NIO legt am Nachmittag zu

13.08.25 16:09 Uhr
NIO Aktie News: NIO legt am Nachmittag zu

Die Aktie von NIO zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 4,59 USD zu.

Um 15:51 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 4,59 USD zu. Bei 4,62 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.869.924 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 7,64 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 66,45 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

NIO ließ sich am 03.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -7,707 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

