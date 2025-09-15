NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 6,59 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 1,5 Prozent. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.235.202 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 13,81 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 54,06 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 02.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,63 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 2,41 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -7,199 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

NIO kündigt Aktienangebot an - Anleger schicken Aktie deutlich ins Minus

Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wird neuen Model YL laut Elon Musk vielleicht nie in die USA bringen