Aktienkurs im Fokus

NIO Aktie News: NIO am Abend im Bärenmodus

26.09.25 20:24 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Abend im Bärenmodus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,0 Prozent auf 7,10 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,99 EUR -0,45 EUR -6,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 5,0 Prozent auf 7,10 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,96 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 7,30 USD. Bisher wurden via New York 8.525.936 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,67 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Abschläge von 57,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

NIO gewährte am 02.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,63 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,41 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,062 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

