NIO Aktie News: NIO am Abend im Bärenmodus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,0 Prozent auf 7,10 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 5,0 Prozent auf 7,10 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,96 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 7,30 USD. Bisher wurden via New York 8.525.936 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,67 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Abschläge von 57,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.
NIO gewährte am 02.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,63 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,41 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,062 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung
Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert
NIO kündigt Aktienangebot an - Anleger schicken Aktie deutlich ins Minus
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu NIO
Analysen zu NIO
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen