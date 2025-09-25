DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.107 +0,4%Nas22.349 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1694 +0,3%Öl70,55 +1,3%Gold3.781 +0,8%
Kurs der NIO

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag auf rotem Terrain

26.09.25 16:10 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,3 Prozent auf 7,23 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,07 EUR -0,37 EUR -5,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 7,23 USD abwärts. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,19 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,30 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 1.846.723 Aktien.

Am 25.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 58,13 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte NIO am 02.09.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,63 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -7,062 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

NIO kündigt Aktienangebot an - Anleger schicken Aktie deutlich ins Minus

In eigener Sache

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

mehr Analysen