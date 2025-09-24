DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,63 +0,8%Gold3.749 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

NIO Aktie News: NIO gewinnt am Donnerstagabend

25.09.25 20:24 Uhr
NIO Aktie News: NIO gewinnt am Donnerstagabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 7,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,44 EUR 0,39 EUR 6,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 7,35 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,67 USD aus. Bei 7,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.413.077 NIO-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,67 USD. Dieser Kurs wurde am 25.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 4,35 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 58,84 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Am 02.09.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,35 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 2,63 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2,41 Mrd. USD umgesetzt.

Die NIO-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,062 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

