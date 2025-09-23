DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.129 -0,4%Nas22.482 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.718 -1,2%
NIO im Blick

NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Mittwochabend

24.09.25 20:24 Uhr
NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Mittwochabend

Die Aktie von NIO zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 7,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,05 EUR 0,11 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 7,12 USD. Bei 7,34 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,10 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.680.653 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,64 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 6,87 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 57,48 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 02.09.2025 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 2,63 Mrd. USD gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

