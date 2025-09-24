NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 7,31 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 7,31 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 7,35 USD. Bei 7,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 1.620.490 Aktien.
Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,59 Prozent.
NIO-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Am 02.09.2025 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,35 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 2,63 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2,41 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie.
