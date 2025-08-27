NIO Aktie News: NIO tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 6,31 USD abwärts.
Die NIO-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 6,31 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,26 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,48 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 2.189.508 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 17,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 52,02 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.
NIO veröffentlichte am 03.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 1,38 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Schätzungsweise am 09.09.2026 dürfte NIO die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,668 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
