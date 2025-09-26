NIO Aktie News: NIO tendiert am Abend nordwärts

Blick auf NIO-Kurs

Die Aktie von NIO gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 7,11 USD zu.

Um 20:07 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 7,11 USD. Die NIO-Aktie legte bis auf 7,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.894.487 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,67 USD erreichte der Titel am 26.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 57,42 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,35 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,062 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

