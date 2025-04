Nordex Aktie News: Nordex büßt am Nachmittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 14,29 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 14,29 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 13,99 EUR. Bei 14,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 263.484 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 17,63 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,37 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,40 EUR.

Am 27.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2,19 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 25.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,675 EUR im Jahr 2025 aus.

