Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 0,330 EUR zu.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 0,330 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,340 EUR. Bei 0,328 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 368.767 Volatus Aerospace-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 103,030 Prozent Luft nach oben. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 78,182 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung auf 10,59 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,12 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

