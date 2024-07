Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 96,27 CHF ab.

Die Novartis-Aktie notierte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 96,27 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 96,27 CHF. Bei 96,43 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 51.165 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 97,06 CHF erreichte der Titel am 01.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,82 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 79,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 17,72 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,73 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,63 CHF.

Am 23.04.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,98 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,34 Mrd. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,26 USD fest.

