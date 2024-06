Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Einbußen

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 92,16 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 92,16 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 92,13 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,24 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 93.941 Novartis-Aktien.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,05 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,68 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,00 CHF.

Am 23.04.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,15 USD, nach 1,01 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 10,34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 17.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,24 USD im Jahr 2024 aus.

