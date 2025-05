Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Vormittag stärker

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 94,56 CHF.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 94,56 CHF zu. Bei 94,78 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,78 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.091 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 7,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 16,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,95 USD je Novartis-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 29.04.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,15 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

