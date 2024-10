Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Montagvormittag Verluste

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 97,49 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 97,49 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,31 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,83 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 46.279 Aktien.

Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 17,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,84 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,88 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,48 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone

Donnerstagshandel in Zürich: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Verluste