Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag nahe Vortagesschluss

12.08.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 96,63 CHF.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 96,63 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 97,01 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 96,59 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 96,87 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 402.501 Stück gehandelt. Bei 100,96 CHF markierte der Titel am 15.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 4,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 81,63 CHF fiel das Papier am 07.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 15,52 Prozent wieder erreichen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,76 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 100,33 CHF. Novartis veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Novartis die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,46 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Optimismus in Zürich: SMI mittags freundlich SIX-Handel: Zum Start Gewinne im SMI Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu

