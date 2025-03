Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Montagmittag fester

Novartis im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 97,40 CHF.

Um 11:48 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 97,40 CHF nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 97,46 CHF. Bei 96,22 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 730.349 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,46 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 16,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,85 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,13 CHF an.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 CHF, nach 3,67 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.04.2025 gerechnet.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Gewinne in Zürich: SLI steigt letztendlich

Aufschläge in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SMI

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen