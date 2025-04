Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 90,46 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 90,46 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 89,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 90,82 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.317.145 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 11,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,35 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,91 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,75 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 31.01.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,13 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Wert Novartis-Aktie: Wäre eine Novartis-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Erste Schätzungen: Novartis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse