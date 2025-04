Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittwochmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 91,64 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 91,64 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 92,04 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,89 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 728.221 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,09 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 13,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,91 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 31.01.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 CHF, nach 3,67 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

