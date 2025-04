Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 90,96 CHF zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 90,96 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 92,04 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,89 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.488.823 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,93 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 10,84 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,91 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,75 CHF angegeben.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,54 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,13 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.04.2026 erwartet.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

