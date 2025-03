Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag gefragt

Novartis im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 98,39 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 98,39 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,30 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 98,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.066.607 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,40 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 17,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,86 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,13 CHF aus.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,24 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,13 Mrd. CHF umgesetzt.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

