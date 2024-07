Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Mittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 96,28 CHF nach.

Die Novartis-Aktie musste um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 96,28 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 96,21 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,97 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 547.006 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,96 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2023 Kursverluste bis auf 81,63 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,21 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,80 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,33 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,40 USD je Novartis-Aktie belaufen.

