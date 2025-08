Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 6,51 USD.

Das Papier von Novavax gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 6,51 USD abwärts. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,36 USD nach. Mit einem Wert von 6,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 228.719 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,22 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 133,72 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 08.05.2025 vor. Das EPS lag bei 2,93 USD. Im letzten Jahr hatte Novavax einen Gewinn von -1,05 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 666,65 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 93,86 Mio. USD umgesetzt.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Novavax-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung