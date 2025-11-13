DAX24.048 -1,4%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.008 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,19 +0,8%Gold4.207 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen? Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Aktienkurs aktuell

Novavax Aktie News: Novavax verteuert sich am Donnerstagnachmittag

13.11.25 16:08 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 7,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
6,12 EUR -0,31 EUR -4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 7,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 7,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,13 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.751 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 11,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 36,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 31,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,25 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 70,44 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 84,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 USD je Novavax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

In eigener Sache

Übrigens: Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novavax Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen