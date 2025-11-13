Novavax Aktie News: Novavax verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 7,30 USD zu.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 7,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 7,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,13 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.751 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 11,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 36,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 31,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,25 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 70,44 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 84,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 USD je Novavax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung