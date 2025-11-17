DAX23.556 -1,3%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.828 -0,3%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
So bewegt sich Novavax

Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag in Rot

17.11.25 16:08 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 6,91 USD nach.

Aktien
Novavax Inc.
5,96 EUR -0,14 EUR -2,21%
Um 15:51 Uhr ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 6,91 USD. Die Abwärtsbewegung der Novavax-Aktie ging bis auf 6,87 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,91 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 92.810 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 11,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,43 Prozent. Bei 5,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,42 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.11.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,76 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,44 Mio. USD im Vergleich zu 84,51 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Novavax am 04.03.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

