So bewegt sich Novavax

Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Abend ins Minus

17.11.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Abend ins Minus

Die Aktie von Novavax gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 6,78 USD ab.

Die Novavax-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 6,78 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novavax-Aktie bisher bei 6,77 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,91 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 687.903 Stück gehandelt.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 11,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 69,74 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 25,98 Prozent wieder erreichen.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,76 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 70,44 Mio. USD – eine Minderung von 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 84,51 Mio. USD eingefahren.

Die Novavax-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen