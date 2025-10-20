Novavax Aktie News: Novavax zieht am Montagabend deutlich an

Novavax im Blick

Die Aktie von Novavax zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,5 Prozent auf 8,79 USD.

Die Novavax-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,5 Prozent auf 8,79 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,82 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,20 USD. Zuletzt wechselten 673.339 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 23,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 42,91 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,42 Prozent zurück. Hier wurden 239,24 Mio. USD gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,66 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

